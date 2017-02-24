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Örnek işçilere ödül

ERZURUM, () - ERZURUM'da içerisinde 20 bin lira değerinde altın bulunan çantayı sahiplerine ulaştıran özel güvenlik görevlileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı...

Örnek işçilere ödül

ERZURUM, () - ERZURUM'da içerisinde 20 bin lira değerinde altın bulunan çantayı sahiplerine ulaştıran özel güvenlik görevlileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi.
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde çalışan güvenlik görevlileri örnek bir davranışa imza attı. Olimpiyat Park'ta devriye atan güvenlik görevlileri Ercan Aktaş ve Süleyman Güzelbaba, sosyal donatı alanında bir çanta buldu. İçerisinde kimlik bilgisi bulunan ve 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dolu olan çanta, Büyükşehir Belediyesi yetkililerince sahibine teslim edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla, söz konusu örnek davranışı gösteren güvenlik görevlileri Aktaş ve Güzelbaba altınla ödüllendirildi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, örnek davranışı gösteren güvenlik görevlileri ile Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yücel Kara'yı tebrik ederek, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin böylesine ulvi davranışlara haiz çalışanlarının bulunması bizleri onurlandırıyor. Konuyu Başkanımıza ifade ettiğimizde çalışanlarımızın altınla ödüllendirilmesini ifade etti. Biz de başkanımızın talimatını yerine getirerek arkadaşlarımızı ödüllendirdik. Liyakatli ve özverili bir kadroya sahip olan Erzurum Büyükşehir Belediyemizin her biri çalışanı Dadaş'ın vakarıyla hareket eden bir kabiliyet ve karaktere sahiptir. Bütün mesai arkadaşlarımıza şehrimizin gelişimi için gösterdikleri özveriden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

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