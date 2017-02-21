Örnek ağaç sevgisi

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'da 325 yıllık kızılçam ağacı 4 katlı binanın içinden geçiyor. 2004 yılında yapılan bina, yıllardır ağaçla birlikte ayakta duruyor.

Manisa'nın MERKEZ Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'nde, Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina, görenleri şaşırtıyor. 2004 yılında, 325 yıllık kızılçam ağacı kesilmeden inşa edilen binanın projesi, ağaca göre yeniden çizildi. O günden bu yana 16 metre yüksekliğinde ve gövde çapı 320 santim olan çam ağacı görenlerin ilgisini çekiyor. Binanın bitişiğinden başlayan ağaç, ikinci ve üçüncü katın balkonlarından geçerek terasa çıkıyor. Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kullanılan ve üniversite öğrencilerinin kaldığı binadaki ağacı gören vatandaşlar, bunun örnek olmasını istedi.

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