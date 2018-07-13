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Ormanlık alanda kaybolan 2 turisti AKUT ekibi kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş yaparken ormanlık alanda kaybolan 1'i Hollanda, diğeri Kanadalı 2 turist, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından bulundu. Fethiye'ye tatile gelen Hollandalı Sebastian Tannick Leonard Van Erne ve...

Ormanlık alanda kaybolan 2 turisti AKUT ekibi kurtardı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş yaparken ormanlık alanda kaybolan 1'i Hollanda, diğeri Kanadalı 2 turist, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından bulundu.
Fethiye'ye tatile gelen Hollandalı Sebastian Tannick Leonard Van Erne ve Kanadalı Abderrazak Cheffi, dün saat 20.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nden Tarihi Likya Yolu'nu takip ederek Kayaköy'e doğru yürüyüşe çıktı. İki turist çam ağaçlarıyla kaplı ormanda bir süre yürüdükten sonra havanın kararmasıyla yanlış patikaya sapınca yolunu kaybetti. İkili yanlarında bulunan cep telefonu ile kaldıkları otelin müdürünü arayarak yardım istedi. Otel Müdürü 112 Acil Çağrı Merkezi ile bağlantıya geçerek iki turistin kaybolduğunu, tam olarak yerlerini tarif edemediklerini belirtti. Çağrı merkezi arama kurtarma için AKUT'a bilgi verdi. 8 gönüllü ile operasyona çıkan AKUT ekibi 1 saatlik aramanın ardından kayıp iki turiste ulaşıp, kurtardı.
Sebastian Tannick Leonard Van Erne gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'den yürüyüşe geç çıktıklarını ve hava karardığı için yolu kaybettiklerini anlattı. Kendi imkanlarıyla bir süre yolu bulmaya çalıştıklarını, başarısız olunca yardım istediklerini belirten Hollandalı turist Van Erne, "Sağlık durumumuz iyi. Türkiye'yi seviyoruz. Bizi bulan ekiplere de teşekkür ederiz" dedi.

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