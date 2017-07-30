Ormanlık alanda bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde 38 yaşındaki Hakkı Toprak, evinin yakınındaki ormanlık alanda uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, bu gece Altındağ semtindeki MTK sitesinin yakınlarında, bir ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alanda bir kadının kendisini çağırdığını gören Hakkı Toprak ve yanında bulunan arkadaşı 36 yaşındaki Halil Aksungur, o tarafa yöneldi. Toprak ve Aksungur geldikten sonra ağaçların arasında gizlendikleri yerden çıkan kimliği belirlenemeyen kişiler, Toprak'a ve Aksungur'a saldırdı. Beline bıçak darbesi isabet eden Hakkı Toprak, ağır yaralandı.

Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla ağır yaralanan Hakkı Toprak ile dövülen hafif yaralı arkadaşı Halil Aksungur'u ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hakkı Toprak'ın hayati tehlikesinin sürerken, polis saldırganların kimliklerinin saptanması ve yakalanmaları için soruşturma başlattı.

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