Ormanlık alanda av tüfeğiyle intihar etti

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'de, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 61 yaşındaki Ali Özcan, Narlıdere Terapi Ormanı'nda, çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Cebinden senetler çıkan Özcan'ın iş adamı olduğu öğrenilirken, intihar nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Narlıdere ilçesindeki terapi ormanının üst kısmında bağı bulunan bir kişi, dün akşam buraya gitti. İddiaya göre bugün öğle saatlerinde dönüşe geçen çiftçi, yolun kenarında park halindeki 35 FR 703 plakalı otomobilin hala aynı yerde olduğunu fark edince durumdan şüphelendi. Çiftçi, otomobilin alt kısmında bir kişinin elinde av tüfeği bulunduğunu ve yaşamını yitirdiğini görünce jandarmaya bilgi verdi. Güzelbahçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, ölen kişinin Ali Özcan olduğunu tespit etti. Av tüfeğini çenesinin altına dayayarak tetiğe bastığı saptanan Özcan'ın bir süre önce eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bir firma sahibi iş adamı olduğu öğrenilen Özcan'ın cebinden senet çıktığı, ancak ilk incelemede herhangi bir intihar notuna rastlanmadığı belirtildi. Narlıdere'de oturan Özcan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Özcan'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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