Ormanlık alana moloz dökülmesine tepki

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde ormanlık alana inşaat molozları dökülmesi tepkilere neden oldu.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesindeki Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yakınındaki ormanlık alana inşaat molozu dökülmesine, vatandaşlar tepki gösterdi. Bölgenin güvenlik kameralarıyla kontrol altına alınmasını isteyen vatandaşlar, sık sık ormanlık alana kamyonlarla moloz döküldüğünü ve zarar verildiğini söyledi.Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini aktaran Niyazi Demircan, insanların duyarsızlığına isyan ettiklerini, ormanların; bölgenin, ülkenin ve dünyanın geleceği olduğunu belirtti. Demircan, "Temiz hava ve ormanın güzelliklerini yaşamak için buraya gelenler şaşırıyor. Bu ayıbı yapanlar cezalandırılmalı" dedi.

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