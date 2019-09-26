Ormanı istila eden tırtılla biyolojik mücadele

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki kayın ormanında ağaçları istila eden binlerce kırmızı kuyruklu tırtıl için havadan ve karadan ilaçlama yapıldı. Tırtıllar, yaklaşık 105 hektarlık alandaki kayın ağaçlarında yaprak bırakmazken, Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, “Tırtıllar kelebek olduğunda bir tanesi yaklaşık 400 yumurta bırakıyor. Bu önümüzdeki yıl sayısının 400 kat artacağını gösteriyor” dedi.Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasındaki İkisular mevkiindeki kayın ormanını tırtıllar istila etti. Ormanda yaklaşık 105 hektarda etkili olan tırtıllar bu alanlardaki kayın ağaçlarında neredeyse yaprak bırakmadı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ormanda tırtıllardan örnek aldı. Yapılan incelemede tırtılların yaprakla beslenen ‘kırmızı kuyruklu kayın tırtılı’ olduğu belirlendi. İkisular mevkiinde ilk kez görülen tırtıllarla biyolojik mücadele başlatan orman ekipleri, havadan helikopterle, karadan ise arazözlerle ilaçlama yaptı.Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’ın önderliğinde, Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu, Düzce ve Bursa Orman Fakülteleri Orman Zararlıları ile Mücadele Öğretim Üyeleri Dr. Beşir Yüksel, Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Şube Müdürleri ile İşletme Müdürlüğü teknik ekibinden oluşan heyet tırtılın etkilediği yaklaşık 100 hektar kayın ormanını gezdi. İlk etapta ormanda sık olan ağaçlar seyreltilmesi kararı alındı. Eylül sonunda toprak altına inecek olan tırtıllarla kış boyunca mücadele etme programı düzenlendi. Kayın tırtılı kayın ağaçlarını öldürmeyen ancak yoğun yaprak yemesi nedeniyle ağacın gelişimini geri bırakan bir kelebek olduğu ve başlatılan mücadelede başarılı olunacağı ifade edildi.‘400 YUMURTA BIRAKIYOR’Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, tırtılların ağaçlara zarar vermediğini ancak gelişimini geciktirdiğini söyledi. Halen ormanda binlerce tırtılın ağaç yapraklarını yemeye devam ettiğini ifade eden Özoğul, “Kayın ormanındaki tırtıllar yaprakları yiyerek besleniyor. Havadan bakıldığında tırtılların yaprak yediği ağaçlar ve etkili olmadığı alanlar hemen kendini belli ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ilaçlama yaparak mücadele ediyor. Ormanda şu anda ilaçlama nedeniyle ölen tırtılları sürmek mümkün. Ancak mücadelenin sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. Tırtıllar kelebek olduğunda bir tanesi yaklaşık 400 yumurta bırakıyor. Bu önümüzdeki yıl sayısının 400 kat artacağını gösteriyor” dedi.‘SENEYE ORMAN KALMAZ’Ormana yakın alanda çay bahçesi işleten Hüseyin Ordu da tırtılların ormandaki çok büyük alanda yaprakları yediğini belirterek şunları söyledi:“50 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim. Ormanda bir taraf sonbaharı andırıyor, diğer tarafı ise hala yeşil. Müdahale edilmiş buralar havadan ilaçlanmış. Tırtıllar ölmüş ama her ağaçta neredeyse varlar. 100 hektar alanda etkili oluyormuş, bir tanesi 400 kadar yavru bırakıyor o nedenle daha güçlü mücadele edilmesi gerekiyor. Yetersiz olduğunu düşünüyorum. 10-15 gün sonra toprağa inecekler ve kelebek olduklarında 400 yumurta bırakacak seneye burada orman kalmaz diye düşünüyorum.”Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin tırtılla mücadelesi sürüyor.