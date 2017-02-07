Ormanda yaralı bulunan doğan tedavi edildi

DÜZCE, () - DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde ormanlık alanda yaralı bulunan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavi edilerek doğaya bırakıdı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bir ağacın altında yaralı buldukları doğanı alarak İşletme Müdürlüğü'ne götürdü. Belediye veterineri tarafından ilk müdahalesi yapılan doğanın vücudunda yaralar belirlendi. Doğan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğan, burada tedavi edilip bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğaya bırakıdı.



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