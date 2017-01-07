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Ormanda mansur kalan dizi ekibi kurtarıldı

Ümit TÜRK /İSTANBUL,() Belgrad Ormanı'nda çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti. "İçerde" dizisi oyuncularından Nebil Sayın, sosyal medya hesabından...

Ormanda mansur kalan dizi ekibi kurtarıldı

Ümit TÜRK /İSTANBUL,() Belgrad Ormanı'nda çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.


"İçerde" dizisi oyuncularından Nebil Sayın, sosyal medya hesabından "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor" yazdı. Sosyal medyadan yazılanlar ve telefon ihbarı üzerine İtfaiye, Jandarma ve AKUT'tan kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklama ile ekibin kurtulduğunu duyuruldu. Açıklamada, "Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır. İlgilenen herkese teşekkür ederiz" denildi.
 

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