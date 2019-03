Ormancılık Günü'nde 'ormanlar tehlike altında' açıklaması

Umut AKARAKOYUN/İZMİR, ()- DÜNYA Ormancılık Günü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sabahattin Bilge, ormanların tehlike altında olduğunu savundu. Bilge, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk orman fidanlıklarından olması ile de sembol değerlerden biri oluğunu belirttiği Karşıyaka Orman Fidanlığı’nın, sessiz sedasız yok edildiğini ileri sürdü. Bilge, "Aynı zamanda afet sonrası toplanma bölgesi olan, fidanlık faaliyetinin yapıldığı yaklaşık 2 bin metrekare tutarındaki iki parsel, yapılması planlanan Karşıyaka Stadı’nın otoparkı olmak üzere verilmek istenmekte" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Ziraat Mühendisleri Odası Lokali’nde basın toplantısı düzenlendi. TMMOB’a bağlı meslek odalarının katıldığı basın toplantısında açıklama yapan Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sabahattin Bilge, Orman Kanunu’nun 1956 yılından bu yana 15, son 16 yılda da 15 kez olmak üzere toplamda 30 kez değiştirildiğini, yapılan her değişikliğin ise ormanların aleyhine sonuçlandığını söyledi. Orman içindeki ağaçsız, taşlık, kayalık alanların da orman ekosisteminin önemli bir parçası olduğunu, bu alanların özellikle yaban hayatı için korunması gerektiğinin altını çizen Sabahattin Bilge, bu tür bölgelerin AB Habitat Direktifine göre korunması gerektiğini söyledi. Ancak son yıllarda orman alanlarına yönelik uygulamaların devam etmesi halinde bu habitatların tahrip olacağına değinen Bilge, "Buraların orman rejimi dışına çıkarılarak yerleşime açılması, taraf olduğumuz Biyolojik Çeşitlilik Yasası’na da açıkça aykırıdır. Ayrıca kanunun sonuna eklenmiş olan 'Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir' şeklindeki hüküm, algı oluşturma amaçlı ve yanıltıcıdır. Çünkü orman, ağaçlar, hava, su, toprak, otsu-odunsu bitkiler, mikroorganizma ve hayvanlarıyla kendine özgü ekolojik bir sistemdir. Yani ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildir" dedi.

‘FİDANLIK OTOPARK YAPILMAK İSTENİYOR’

Bilge, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk orman fidanlıklarından olduğunu ve tarihi bir geçmişinin bulunduğunu belirttiği Karşıyaka Orman Fidanlığı’nın, 1924 yılında Bölge Orman Fidanlığı olarak kurulduğunu, oysa şimdi buranın önce şeflik seviyesine düşürüldüğünü, 2017 yılında ise Fidanlık Şefliği’nin de kapatılarak İzmir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği bünyesine bağlandığını anlattı. Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sabahattin Bilge, şöyle devam etti:

"Olay bununla da kalmadı. Fidanlık faaliyetinin yapıldığı yaklaşık 2 bin metrekarelik iki parsel, yapılması planlanan Karşıyaka Stadı’nın otoparkı olmak üzere verilmek istenmektedir. Aynı zamanda Karşıyaka’da afet toplanma bölgesi hizmeti veren bu alanın tarihi geçmişine zarar verecek uygulama kararının iptal edilmesi gerekmektedir. Karşıyaka Orman Fidanlığı sessiz sedasız yok edilmekte."

‘DEÜ’YE KİRALANMAK İSTENİYOR’

Orman Genel Müdürlüğünce Buca Tınaztepe mevkiinde yeri devlet ormanı içinde kalan ve 2014 yılında inşa edilen yangın eğitim merkezinin, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kiralanmak istendiğini de açıklayan Sabahattin Bilge, "Orman yangınlarında görev yapan personelin eğitimi için gerekli olan teknolojik cihazlara sahip bu eğitim merkezi mademki gerekli değildi, niçin inşa edilmiştir? Eğitim amacı ile yapılan binanın Orman Genel Müdürlüğünce kullanılmasına devam edilmelidir. Aksi halde yapılan harcama ve masraf devlet zararına neden olacak. Ayrıca başka kurum veya kuruluşlara kiralık olarak verilmesi halinde alanın elden çıkmasına ve civardaki ormanların zarar görmesine neden olacaktır. Kamu kaynaklarının rasyonel kullanılması bakımından kiralama çalışmaları acilen durdurulmalıdır " diye konuştu. Bilge ayrıca başta Karaburun Yarımadası olmak üzere, Kemalpaşa ve Torbalı’daki orman alanlarının da taş ocakları riski altında olduğunu belirtti.

SEÇİM YASAKLARI KAPSAMINA ALINDI

Her yıl Orman Günü dolayısıyla ağaçlandırma etkinliklerinin düzenlendiğini, fakat bu yıl etkinliklerin seçim yasakları nedeniyle İzmir Valiliği tarafından iptal edildiğini söyleyen Bilge, "Valilik, ağaçlandırma kurulunun her yıl düzenlemiş olduğu programı bu sene seçim yasakları nedeniyle askıya aldı. Buna söylenecek bir şey bulamıyorum. Fidan dikmenin seçim yasağı ile seçim propagandasıyla ne ilgisi var" dedi.

