Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede, predator böcekler kullanılacak (2)

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 250 hektarlık alana yayılan tırtıllar için biyolojik mücadele yapılacak. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, önce tırtılların iç organlarını tahrip ederek öldüren 'Bacillus' denilen bir bakteriyi ormanlık alana salacaklarını, sonraki evrede ise, 'predator' denilen avcı böcekleri bölgeye bırakacaklarını söyledi.







Kütahya'nın Domaniç ilçesinde geçen yıl ormanlara zarar veren tırtıllar yayılarak Bursa'nın İnegöl ilçesi Tahtaköprü mevkisindeki ormanlık alandaki ağaçları istila etti. Tırtıllar kısa sürede İnegöl’de 250 hektarlık alana zarar verdi. Uzmanların bölgede yaptığı incelemede, ağaçların yapraklarını yiyerek zarar veren tırtılların, Danimarka'dan Vietnam'a kadar farklı bölgelerde yaygın olan 'Calliteara Pudibunda' türü olduğu belirlendi. Özellikle sonbaharda ortaya çıkan ve ağaç yapraklarıyla beslenen tırtılla mücadele için çalışma başlatıldı.







Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, tırtıllarla mücadele için ilk aşamada 'Bacillus' denilen bir bakteriyi ormanlık alana salacaklarını, bu bakterinin, tırtılların iç organlarını tahrip ederek öldürdüğünü, bir sonraki aşamada ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen 'predator' denilen avcı böcekleri bölgeye bırakacaklarını söyledi.







'TIRTILLAR, EKOSİSTEMİN BİR PARÇASI'







Tırtılların tehlikeli bir tür olmadığının altını çizen Yalçın Akın, "Tırtıl, doğada yaşayan bir canlı. Onlar da ekosistemin bir parçası. Tırtılın 4 yaşam evresi var. Sorun, bu canlının bu bölgede aşırı ve hızlı üremesi. Bunun da nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Tırtıl, kayın yaprağı yiyerek besleniyor, kesinlikle ağacı öldürmüyor. Tırtıllar tarafından yenilen yaprakların, bir sene sonra yeniden çıktığını görebiliyoruz. Bursa’nın 1 milyon hektar ormanlık alanı olduğunu düşündüğümüzde, 250 hektarlık bir alanın çok büyük bir alan olmadığı ortada'' dedi.







TIRTILLARLA, 'AVCI BÖCEK' MÜCADELE EDECEK







Tırtılla mücadelede ilk aşamaya başlayacaklarını söyleyen Akın, ''İlk planımız, 'Bacillus' dediğimiz bir bakteriyi doğaya salacağız. Kayın yapraklarını kaplayan bu bakteriyi tırtıl yediği zaman, iç organlarını tahrip ediyor ve tırtıl bu şekilde ölüyor. Tırtılın yumurtlama, yani bir sonraki evrede ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen 'predator' denilen avcı böceklerini bölgeye bırakacağız. Bursa’daki laboratuvarımızda, bu böcekleri çoğaltarak önümüzdeki Mayıs ayında ormana salacağız. Zamanla, tırtılların azalmasını görmüş olacağız. Bu alanı karantina altına aldık. Kısa sürede yok etmek söz konusu olamaz. Doğaya uyumlu şekilde, popülasyonu azaltmaya yönelik bir çalışmamız olacaktır. Önümüzdeki Ağustos ayında, bu yayılışı kontrol altına aldığımızı hep beraber göreceğiz'' diye konuştu.







Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya ise, 'Avcı Böcek' olarak bilinen canlının, Avrupa'da bir kayın zararlısı olduğunu söyledi.







PREDATOR BÖCEĞİN ÖZELLİKLERİ







Hayatı boyunca serbest olarak yaşayan, avını yiyerek veya vücut sıvısını emerek öldüren, çoğunlukla avından büyük boyda olan ve gelişmesini tamamlayabilmesi için birden fazla ava ihtiyacı olan canlılardır. Bunlar arasında en önemlileri Miridae, Pentatomidae, Lygaeidae, Anthocoridae ve Reduviidae. Bazı türleri biyolojik savaşta çok önemli rol oynar







BİYOLOJİK MÜCADELE NEDİR?







Zararlı böceklerin, doğadaki mevcut doğal düşmanları yardımıyla ekonomik zarar düzeyinin altında tutması işlemine biyolojik mücadele denilmektedir. Biyolojik mücadelede hedef ilaçlı mücadelede olduğu gibi zararlıları tümüyle yok etmek değildir. Biyolojik mücadele, zararlı yoğunluğu ekonomik zarar düzeyinin altında tutulmakta, böylece söz konusu zararlının doğal düşmanlarının doğada sürekliliğinin sağlanması hedef alınmaktadır.



