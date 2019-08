Orman yangınlarına 3,6 kilometreden müdahale eilebilecek pompa geliştirdiler

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir firma, orman yangınları veya sel gibi afetlerde suyu 3 bin 600 metre uzağa taşıyarak müdahale imkanı sunan su pompası geliştirdi. Firma sahipleri geleneksel sistemlerin taşığı mesafeden 6 katı fazlasına su taşıyan pompayı 28 ülkeye ihraç ediyor.



Kartepe'de faaliyet gösteren özel pompa teknolojileri firması, su çekme ve taşıma işlemlerinde kullanılan yeni nesil motorlu su pompası üretti. Dünyada yaklaşık 200 yıldır su pompası üretildiğini söyleyen firma sahiplerinden Sinan Küçük, ürettikleri cihazın geleneksel pompaların neredeyse 6 katı mesafeye su taşıyabildiğini dile getirdi. Firma sahibi Müslüm Karaosmanoğlu ise yaptıkları AR-GE çalışmalarında Kocaeli, Bursa ve Ankara itfaiyelerinden destek aldıklarını söyleyerek, yaşanan sıkıntıları tespit edip buna göre bir cihaz ortaya çıkarttıklarını belirtti. İlk satışlarını 2014 yılında Bursa İtfaiyesi'ne yaptıklarını söyleyen ekip, bu satışın aynı zamanda cihazın ilk testi olduğunu ve başarıya ulaştıklarını söyledi.



DÜNYADA 28 ÜLKEDE KULLANILIYOR



Yaklaşık 12 metre yükseklikten su çekebilen ve suyu 3 bin 600 metre uzağa 12 bar basınçla taşıyabilen su pompası, orman yangını ve sel gibi doğal afetlerde hızlı ve kesintisiz müdahale imkanı sunuyor. Pompanın suyu yüksek basınç ile aktarması sayesinde başka bir araca gerek kalmadan yangınlara müdahale edilebiliyor. Kullandığı pervaneli sistem sayesinde lağım suyu, çamurlu su veya kimyasal içeren sular gibi maddeleri tıkanma olmadan taşıyabilen pompa şu anda Türkiye'de 35 büyükşehir belediyesinde, dünyada ise 28 ülkede kullanılıyor.



'DONANMANIN İHTİYACI ÜZERİNE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'



AR-GE çalışmasına 2008 yılında başladıklarını anlatan Karaosmanoğlu, "Dünyada olmayan bir şeyi başardık. 2008 ve 2009 yıllarında donanmanın ve itfaiyenin ihtiyacı olan bir şey bu. Özellikle donanmada dünyada kullanılan diğer sistemlerle ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Pompanın hava yapması veya kuru çalışmaması gibi özelliklerinden ötürü sorunlar vardı. Biz o zaman çalışmalara başladık. 2014 yılında ise bunun dünyanın 152 ülkesinde patentini alarak başardık. Bizim pompamızı diğer pompalardan ayıran 6- 7 ana özelliği var. Bunlar teknik özellikler tabii ki. Kuru çalışabiliyor, hava yapmıyor, 10 metreden su çekebiliyor, çok hızlı bir şekilde suyu verebiliyor" dedi.



'200 YILLIK FİRMALARIN ŞARTNAMESİ DEĞİŞTİ'



Ürettikleri pompanın yangınlarda hızlı müdahale şansı oluşturduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:



"Bu pompa bize bir yangın anında, bir sel anında hızlı bir müdahale şansı sağlıyor. Özellikle bir personeli yanında bırakmanın gerekmemesi çok önemli. Bu özellik itfaiyecilere AFAD kurtarma ekiplerine, donanmadaki askerlere, gemide bunu kullananlara çok büyük kolaylık sağlıyor. Biz motorun yanmayacağının garantisini veriyoruz. Burada motor sadece mili çevirmeye yarıyor. Diğer pompalarda kuru çalıştığı zaman motor yanarken, bizim pompamızda hiçbir şekilde bozulmuyor. Ne zaman benzini biterse o zaman duruyor. Bu teknoloji bütün dünyada ilgi gördü. Çünkü dünyada 200 yıldan bu yana pompa üretiliyor ve bizim pompamızdan sonra o 200 yıllık firmaların bile şartnamesini değiştirme gibi bir durum oluştu. Şu anda bu sayede Türkiye'deki 30-35 büyükşehirde ve dünyadaki 28 ülkede bizim cihazımız kullanılıyor."



'ORMAN YANGINLARINDA KESİNTİSİZ MÜDAHALE YAPABİLİRSİNİZ'



Orman yangınlarında 3 bin 600 metre uzaklıktaki bir su kaynağından çekilen su ile kesintisiz müdahale yapılabildiğini söyleyen firma sahibi Karaosmanoğlu, "Bu ürünün orman yangınlarına müdahalede kullanım alanlarını 4- 5 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, bizim pompamız suyu emip 40 derece eğimli arazide 3 bin 600 metre uzağa taşıyabilir. Ormancıların kullandığı arazözler 3 tonluk tankerler. Bu 3 tonluk tanker ile bir yangına en fazla 15- 20 dakika müdahale edebiliyorsunuz. Ormanlardaki yaşam havuzlarında bulunan suları da kullandığınızda bu süre en fazla yarım saate çıkıyor. Bizim bu pompamızı kullandığınızda, suya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki bir yerden suyu yangın yerine pompalayabilirsiniz. Burada hem arazözü doldurabilirsiniz, hem havuzu doldurabilirsiniz. Eğer ikinci bir pompayı koyarsanız onunla kesintisiz bir müdahale yapabilirsiniz. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir sudan bahsediyorum. Denizdeki suyu veya deredeki suyu 3 bin 600 metre uzaklıktaki ormanın herhangi bir yerinde kesinti olmadan, devamlı kullanabilirsiniz" dedi.



'KİRLİ SUYU HER ŞEKİLDE BAŞKA BİR YERE NAKLEDEBİLİRSİNİZ'



​Sel suları içindeki katı maddelerin de hortumdan geçmesini sağladıklarını belirten Karaosmanoğlu, "Sellerde ise şöyle bir avantajımız var. Bu 3 bin 600 metre mesafe sellerde de geçerli. Yani su basan yerlerdeki suları alıp 3 bin 600 metredeki istediğiniz bir yere aktarabilirsiniz. Ayrıca, sel sularının içinden ne çıkacağı belli olmaz. Çamurlu su olabilir, taş çıkabilir veya suyun içinde başka bir şey olabilir. Bu pompanın hortumunun içindeki pervane 8 milimetreden büyük olan her şeyi ya dışarıda bırakıyor ya da parçalayarak hortumun içinden geçip suyla birlikte gitmesini sağlıyor. Ayrıca diğer pompalarda su bittiğinde motoru kapatmanız gerekir yoksa motoru yakarsınız. Bu pompada öyle bir şey yok. Bir kişi gidip bir pompayı kurduktan sonra onu bırakabilir ve gidip ikinci, üçüncü pompaları kurabilir. Bu da daha hızlı müdahale şansı veriyor. Su bittikten sonra zaten motor yanmıyor. O yüzden gelen kirli suyu, biz buna garanti veriyoruz, lağım suyu, kirli suyu veya kimyasal suyu her şekilde başka bir yere nakledebilirsiniz" diye konuştu.