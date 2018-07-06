Orman yangınına İHA gözü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ORMAN yangınlarıyla mücadelede yeni bir sisteme geçiliyor. Isıya ve dumana duyarlı kameralı insansız hava aracı (İHA) Antalya sınırları içindeki ormanlık alanı 15 dakikada tarayıp olası riskleri merkeze bildirecek. İlk denemesi yapılan sistemin önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor.

Antalya'da yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte orman yangını riski arttı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü olası yangın ihtimallerine karşı tedbirleri almış olsa da özellikle doğal sebeplerden çıkan orman yangınlarından anında haberdar olunamıyor. Orman Genel Müdürlüğü teknolojiyi işin içine dahil ederek, orman yangınlarıyla mücadelede çıtayı bir üst seviyeye taşıdı.

YANGINA 15 DAKİKADA MÜDAHALE

Yangınla mücadelede en zorlanılan konulardan birinin yangının ilk çıktığı anda tespit edilmesi olduğunu anlatan Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, özellikle gece saatlerinde gözetleme kulelerindeki görevlilerin, orman yangınlarını yanan alandaki alevler ancak belli bir seviyeye çıkınca görebildiğini söyledi. Alan taramada sarp kesimlerin engel oluşturduğunu ifade eden Dikici, Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojiyi en üst düzeyde kullanan ve örnek bir kurum olduğunu söyledi. Yangın anında iletişimin çok önem kazandığını belirten Dikici, yangına müdahalede hava ve kara araçlarının tamamında kamera olduğunu ve araçların tek bir noktadan yönlendirildiğini aktardı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü personelinin olası orman yangınına kısa sürede müdahale ettiğini kaydeden Dikici, “15 dakika gibi kısa sürede müdahale ediyoruz. Yeter ki yangının başladığını ilk biz duyalım, tüm ekibimizle anında müdahale ediyoruz" dedi.

TELSİZ VE İHA'LAR İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Radyo dalgalı telsizlerden dijital telsize geçiş yaptıklarını aktaran Dikici, “Cep telefonu rahatlığıyla yeni bir sisteme geçiyoruz. Yetkiye göre bir link dizilimi olacak. Telsize yetkili basınca diğer tüm telsizler susturulacak ve talimat tek noktadan tüm personele verilecek. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki personelimizle direkt görüşebileceğiz" dedi.

Yangınla mücadelede görevlilerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak yeni bir sistemin müjdesini de veren Orman Bölge Müdürü Dikici, ilk denemelerden olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Kameralı insansız hava araçlarıyla tüm ormanlık alanı 15 dakikada tarayıp tüm görüntülerin tek merkeze iletildiğini anlatan Dikici, “Orman Genel Müdürlüğümüz bir çalışma yaptı. Denemelerini de yaptık. Bölge müdürlüğümüz sınırları içerisindeki ormanlık alanı bir İHA 15 dakikada tarayabiliyor. Bununla alakalı yazılımlarla çalışıyorlar. O işlemin de bir kısmı tamamlandı. Yangınları anında tespit edebilirsek çok daha kolay olacak işimiz. Bu araçlar ısıya ve dumana duyarlı olacak. Bu yıl içinde yeni bir deneme yapılacak. Verim alınırsa hızla geçiş yapılacak" diye konuştu.



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