Orman yangının çıktığı anlar kamerada

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ormalık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangının başlangıç anında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen 20 Ağustos'ta, Körfez Evleri Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan, 2 helikopter ve 6 arazözün müdahale edip söndürdüğü yangın1 hektar alan tahrip oldu. Yangınla ilgili olarak, bölgeye yerleştirilen mobil kameraları inceleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin ilk başladığı noktada, yangından hemen önce bir aracın durduğunu fark etti.Kamera görüntülerini İzmir Emniyeti'ne iletilmesinin ardından, plaka ve eşkal tespit çalışmaları başladı. Ekipler, otomobilde bulunan kişilerin H.B., M.G. ve M.D. olduğunu belirledi.

Aderslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 360 derece hareket kabiliyeti olan kameralar sayesinde kaydedilen görüntülerde, yangının ilk başlangıç noktasında, bir aracın durduğu görülürken, alevlerin ilk yükseldiği anlar da yer aldı.