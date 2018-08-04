Orman işçilerinin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

BOLU'da, orman işçilerinin dikenli tellere takılı halde bulduğu yaralı şahin, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, Berk Yaylası, Ardıç bölgesinde yaptıkları ağaç damgalama işinden döndükleri sırada, yol kenarındaki dikenlİ tellere takılı halde bir şahin buldu. İşçiler, yaralı şahini dikenli tellerden kurtararak plastik kasanın içine koydu. Şahin daha sonra, Doğa Koruma ve Milli parklar yetkililerine teslim edildi. Yaralı şahinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.



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