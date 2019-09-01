Orman düdükçünleri, göç öncesi Dicle Vadisi'nde

DİCLE Vadisi'nde yılın üç mevsimi sıklıkla görülen kuşlardan orman düdükçünleri (tringa glareola), Afrika göçü öncesi Diyarbakır'da görüldü.

Türkiye'nin yanı sıra birçok Asya ve Avrupa ülkesinde yazın üreyen orman düdükçünleri, her yıl Ağustos sonu ile Eylül başında Afrika'ya göçe başlıyor. Kuşların Avrupa ile Afrika arasında dinlendiği Türkiye'nin güney kesimleri, son günlerde göçmen kuşlarla renklendi. Birçok kuş türü gibi orman düdükçünleri de göç noktası üzerinde bulunan Dicle Vadisi'nde görüldü. Bataklık gibi çamurlu yerleri seven ve buradaki canlıları yiyen orman düdükçünleri, Afrika göçü öncesi Dicle Vadisi'ndeki irili ufaklı göllerin çevresinde beslendi.



