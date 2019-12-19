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Orman Bölge Müdürlüğü, yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirdi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, () - İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü’nün Karşıyaka fidanlığında her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirildi. Fidanı satın alanlar, yılbaşı gecesinden sonra göknarı...

GENEL 19.12.2019, 09:26
Orman Bölge Müdürlüğü, yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirdi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, () - İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü’nün Karşıyaka fidanlığında her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirildi. Fidanı satın alanlar, yılbaşı gecesinden sonra göknarı bahçelerine ya da ormana dikiyor. 
Yeni yıla sayılı günler kala evleri süsleyen çam ağaçlarına talepler artarken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşında kullanılmak üzere fidanlıkta yetişen göknar fidanlarını satışa çıkardı. Boyları 1 metre 75 santimetreden, 2 metreye kadar olan fidanların fiyatları 59 ile 82 TL arasında değişiyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün Karşıyaka ilçesinde bulunan fidanlığındaki 300 çeşit ağaçtan biri olan göknar ibreli, çok su istemeyen ve soğuğa dayanıklı bir tür olduğu için yılbaşı ağacı olarak evleri süslüyor. Müdürlük yetkilileri fidanları satın alan kişilerle iletişim halinde kalarak, fidanların yılbaşı geçtikten sonra bahçelere ve ormanlara dikilmesini sağlıyor.
50 GÖKNAR FİDANI BULUNUYOR
Bu sene fidanlıkta bulunan 50 göknarın talebi karşılayacağını aktaran İzmir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Evrim Arslantaş, şunları söyledi:
"Fidanlığımız 1924 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 300 tür bulunmaktadır. Bunlardan biri de göknar fidanı, yılbaşı çamı olarak da değerlendiriliyor. Amacımız daha uygun fiyata kaliteli fidan satmak. Bu tarz canlı ağaçlarda daha sonradan öleceği hükmü çok fazladır. Biz bunu bir nevi yıkarak fidanları saksıda satıyoruz. Müşterimize fidanın dikim tekniğini anlatıp, ne şekilde bir ortama adapte olabileceğini izah ediyoruz. Müşterileri takip ediyoruz, daha sonradan bizi arayıp soruyorlar, yönlendiriyoruz. Talepler 31 Aralık’a kadar talep devam ediyor. Göknar ibreli bir tür ve yapraklı türler kadar suya ihtiyacı olmayan bir tür. Soğuğa karşı dayanıklı. Kazdağ Göknarı olarak adlandırdığımız bir çam türü. Uyumda çok fazla sorun yaşamayan bir tür. Satışımız hem kurumlara hem de halka hitap etmektedir. Çevremizdeki insanların ihtiyacını karşılıyoruz. Fidan alanlar bize geriş dönüş yaptığı zaman fidanın tuttuğundan bahsediyorlar."
'YILBAŞI İÇİN ALACAĞIZ, DAHA SONRA BAHÇEMİZE EKECEĞİZ'
Fidanlıkta göknar fidanlarını inceleyen Murat Oğuz, "Çam fidanı almak için geldik ama burada birçok zenginlik gördük. Karşıyaka gibi merkezi bir yerde böyle bir fidanlığın olduğunu gördüm. Daha önce başka yerlerden çam alıyorduk. Fakat devlete ait, orman müdürlüğünün böyle bir yeri olmasını duyar duymaz geldim. Fiyatları da uygun. Yılbaşı için alacağız, daha sonra da ufak bahçemi var, oraya ekeceğiz. Burada çok fazla çeşit var, daha sonrası için de başka ağaçlar alma konusunda planlamalar yaptık" dedi. Yılbaşı için plastik yerine canlı ağaç tercih ettiklerini söyleyen Beyhan Gürman ise, "Hem plastik bir şey almamak adına, hem de bir bitki sahip olmak adına birkaç fidan alacağız. Yılbaşı gününün özelliğini kotarması ve sonrasında da bahçemizde bir güzellik olmasını istiyoruz. Yılbaşı ağacı tek günlük olmayacak bizim için. Nasıl ekeceğimizi buradaki arkadaşlardan öğrendik. Maksat bir bitkiyi büyütmek ve bahçemizi yeşillendirmek" diye konuştu.

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