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Orman bekçisi ile minik serçenin dostluğu

İZMİR'in Bergama ilçesindeki bir mesire alanında görev yapan orman bekçisi Mustafa Küçük'ün (52) serçe ile dostluğu dikkat çekiyor. Küçük'ün ıslık çalmasıyla gelip avucuna konan minik kuş, ekmek kırıntısı, çekirdek, yem gibi...

Orman bekçisi ile minik serçenin dostluğu
İZMİR'in Bergama ilçesindeki bir mesire alanında görev yapan orman bekçisi Mustafa Küçük'ün (52) serçe ile dostluğu dikkat çekiyor. Küçük'ün ıslık çalmasıyla gelip avucuna konan minik kuş, ekmek kırıntısı, çekirdek, yem gibi yiyecekleri yedikten sonra diğer kuşların arasına dönüyor.
Hayvanlara yapılan eziyet ve işkenceler, zehirleme haberleri sık sık gündemde yer alırken, İzmir'in Bergama ilçesinde insanın içini ısıtan dostluk yaşanıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Basın Bürosu Sorumlusu Esat Sungur, Bergama ormanlarındaki mesire alanlarını fotoğraflarken karşılaştığı minik bir serçe kuşu ve orman bekçisi Mustafa Küçük'ün dostluğunu fotoğrafladı. Milli Eğitim Bakanlığı emeklisi orman bekçisi Mustafa Küçük; bütün gün tek başına Bergama'daki mesire alanında bekçilik yapıyor. Ormandaki onlarca kuşun içinde sadece bu minik kuş  Küçük'ün ıslık sesi ile gelip avucuna konarak, kendisine verdiği ekmek kırıntısı, çekirdek, yem gibi yiyecekleri yiyor, daha sonra diğer kuşların arasına dönüyor.
Evcil olmadığı halde diğer kuşların arasından hep aynı kuşun gelip avcuna konmasının, başka çağıran olsa bile hiç kimseye yaklaşmamasının kendisini şaşırttığını söyleyen Mustafa Küçük, iki yıldır bu mesire alanında bekçilik yaptığını söyledi. Emekli maaşı ile geçinemediği için ek gelir olarak bu işi yaptığını anlatan 2 çocuk babası Küçük, önceki çalışma hayatının çocuk sesleri içinde bir okulda hizmetli olarak görev yaparak geçtiğini, şimdi ise kuş cıvıltıları ve rüzgârda sallanan dalların sesi arasında görev yaptığını dile getirdi. Zaman zaman burada tilki, domuz, tavşan gibi hayvanlarla da karşılaştığını ancak, hiçbiri ile son 1 aydır bu kuşla olduğu gibi bir iletişim kuramadığını söyledi.

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