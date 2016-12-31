Orman Bakanı Şehitler Tepesi'nde

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şehitler Tepesi’ni ziyaret ederek şehitler için dua etti. Herkesin yeni yılını tebrik eden Bakan Eroğlu, 2017’nin çok daha huzur dolu, güzellikler içinde geçmesini temenni etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Beşiktaş'ta bombalı saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği Şehitler Tepesini ziyaret etti. Şehitler için dua edip, karanfil bırakan Eroğlu, “Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu şanlı bayrak, bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Bütün şehitlerimize minnet borcumuz var. Allah razı olsun. Bu şehitler bu vatan için, bu millet için canlarını seve seve verdiler. Ben özellikle, FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerini mahv ü perişan eylesin. Onları maşa olarak kullanan bütün devletleri de tarih sahnesinden silinsin. Bize musallat edilen bütün terör örgütleri, onların başına bela olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

2017 YILI, GÜZELLİKLER İÇİNDE GEÇSİN

Herkesin yeni yılını kutlayan Bakan Veysel Eroğlu, “Bu vesile ile tüm milletimizin yeni yılını, miladi yılını tebrik ediyorum. 2017’nin çok daha huzur dolu, güzellikler içinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.Daha sonra katılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü personeli ve habercilere karanfil dağıttı.

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