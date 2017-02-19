Orhangazispor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 0-1

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa), ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Fatih Acar (xx), Hasan Okan Baylan (xx)

ORHANGAZİSPOR: Mehmet Dönmezdemir (xxx)- Uğur Adem (xx), Mehmet Ayaz (xx), Yusuf (xx), Murat (xx) (Dk.85 Salih), Ömer (xx) (Dk.70 Ferdi xx), Muhammet (xx), Erkut (xx) (Dk.62 Yasin xx), Yunus (xx), Mehmet Albayrak (xx), Ercan (xx)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Mustafa Hoşoğlu (xx)- Mustafa Eskihallaç (xx) (Dk.77 Mehmet xx), Volkan (xx) (Dk.65 Taşkın xx), Emrah (xx), Serdar (xx), Hakan (xx), Semih Emirhan (xx) (Dk.83 Mahmut), Emre (xx), Taha (xx), Samet Aydın (xx), Samet Altuntaş (xx)

GOL: Dk.74 Hakan Aydın (Düzyurspor)

SARI KARTLAR: Serdar, Emre (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup’ta Orhangazispor, sahasında Baysal İnşaat Düzyurtspor’a 1-0 mağlup oldu.

5.dakikadaki Orhangazispor atağında Erkut topu Ercan Karaca’ya verdi. Ercan Karaca dönüp vurmak istedi araya defans girdi.

25.dakikada Erkut kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalecinin üzerinden aşırttığı top üst direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

44.dakikada Serdar Üçüncü yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Kaleci Mehmet topu aynı güzellikte kornere çeldi.

45.dakikada Ömer sağdan girdi ortaya çevirdiği topta Ercan sert vurdu defans araya girdi.

48.dakikada kornerden gönderilen topta arka direkte vuran Mustafa’nın şutunu Yunus çizgiden çıkardı.

54.dakikada Hakan Aydın kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılmak isterken kaleci Mehmet harika yatıp topa sahip oldu.

64.dakikada Ercan Karaca uzaktan çok sert vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

65.dakikada Emrah Ekmekçi sol kanattan girdi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Mehmet harika çıkardı.

74.dakikada Düzyurtspor atağında atılan uzun topta ceza sahasında buluşan Hakan Aydın voleyle vurdu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

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