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Orhangazi’de vosvos kampı

BURSA’da, faaliyet gösteren VOSGARAGE16 Kulübü üyesi ‘vosvos’ olarak adlandırılan Volkswagen marka araç sahipleri İznik Gölü Orhangazi sahilinde düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Buluşmaya 190 adet vosvos aracı katılırken, vosvosları...

Orhangazi’de vosvos kampı
BURSA’da, faaliyet gösteren VOSGARAGE16 Kulübü üyesi ‘vosvos’ olarak adlandırılan Volkswagen marka araç sahipleri İznik Gölü Orhangazi sahilinde düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Buluşmaya 190 adet vosvos aracı katılırken, vosvosları ile İznik Gölü'ne konvoylar halinde gelenler renkli görüntüler oluşturdu.
Bursa VOSGARAGE16 kulübü  geleneksel vosvos buluşmalarını bu yaz  20 ilden vosvos severlerle bir araya gelerek Orhangazi İznik gölünde buluştu. Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen vosvos severler Bursa VOSGARAGE16 kulüp yetkilileriyle iletişime geçerek, toplam 190 vosvos 400 kişi kampa katıldı. Aynı zamanda kampa Ordu vosvos kulübü katılarak sürpriz yaptı. Ordu Vosvos kulübü Turkiye çapında bütün vosvos etkinliklerine katılmalarıyla biliniyor.
İZNİK GÖLÜ SAHİLİNE HAYRAN KALDILAR
Vosvos severlerin kampı toplam dört gün sürdü. Perşembe günü Orhangazi göl kenarında  başlayan kamp hafta sonu tamamlandı. Dört gün süren kampta sponsorların yardımlarıyla çeşitli birbirinden güzel el işi sanatları; ebru, tuval boyama, araba dış grafiti tasarlama, kör alfabesi  ve geceleri kampçıların hazırlamış oldukları canlı müzik etkinlikleri düzenlendi. Bursa VOSGARAGE16 kulüp yetkilileri ve kampa katılan 400 kişi  kamp için kendilerine yardım eden başta kampa sponsor olan firmalara ve Orhangazi Belediyesi'ne ayrı ayrı teşekkürlerini sunup minnettar kaldıklarını dile getirdi.

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