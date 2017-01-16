ANKARA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak
ANKARA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
16 Ocak 2017 Pazartesi 14:56
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