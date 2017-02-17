Orgeneral Hulusi Akar İncirlik'te ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü

ADANA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliğinin teyit edildiği belirtildi.

Görüşmede Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'a Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla Koalisyon çerçevesinde 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren icra edilmekte olan Fırat Kalkanı harekatında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde büyük bir başarı elde edildiğini aktardı.

Akar, ayrıca Dunford'a güvenliği sağlanan bölgelere yerinden edilmiş insanların geri dönmeye başladığını, El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını, arama/tarama faaliyetlerine geçildiğini, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ve terörizmle mücadele konuları kapsamında, DEAŞ başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle etkin bir şekilde mücadeleye devam edileceğini, edilmesi gerektiğini, Koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteğin artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Görüşmede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak’taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliğinin de teyit edildiği belirtildi.