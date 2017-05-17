Orgeneral Çolak'tan Sivas Valiliği'ne ziyaret

SİVAS, () - KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri'ne bağlı birlikleri denetlemek üzere gelen gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Orgeneral Çolak'a, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ile Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip de eşlik etti.

Valilik girişinde Vali Davut Gül ve Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü tarafından karşılanan Orgeneral Çolak, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Kenti ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Gül, Orgeneral Çolak'a çift başlı kartal figürlü tablo hediye etti. Çolak ise Vali Gül'e günün anısına Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına plaket takdim etti.

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