Orgeneral Akar ve Orgeneral Güler, Genelkurmay Çatı Davasında, "katılan" sıfatıyla ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Çatı Davasında, celse arasında "katılan" sıfatıyla ifade verdi.
Özkan ARSLAN /ANKARA ()
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Çatı Davasında, celse arasında "katılan" sıfatıyla ifade verdi. Özkan ARSLAN /ANKARA ()
23 Mart 2018 Cuma 11:19
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Çatı Davasında, celse arasında "katılan" sıfatıyla ifade verdi.
Özkan ARSLAN /ANKARA ()
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