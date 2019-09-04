Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen Mustafa İnanç'ın (47) kalbi, karaciğeri ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 4 kişiye umut oldu.

Kırsal Kestel Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa İnanç, rahatsızlanınca 1 Eylül Pazar günü ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan İnanç'ın, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, İnanç'ın yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüştü. Aile, İnanç'ın organlarını bağışladı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelen ekipler, İnanç'ın organlarını aldı. İnanç'ın karaciğeri, Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; kalbi İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; sol böbreği İzmir Kent Hastanesi'ne ve sağ böbreği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Organların, nakil bekleyen kişilere nakledileceği kaydedildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, "Mustafa İnanç'ın ölümünün gerçekleşmesi üzerine, organ nakil ekibimiz hastamızın yakınlarına başvurdu. Organların bağışlanması istendi. Mustafa İnanç'ın ailesinin organ bağışını kabul etmesinin ardından ekibimiz tanı koyduktan sonra da prosedürü başlattı. Hastamızın kalbi Ege Üniversitesi, karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi, sol böbreği İzmir Kent Hastanesi ve sağ böbreği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi" dedi.

İnanç'ın yeğeni Yaşar İşgüder, "Beyin ölümü gerçekleştiği zaman aklıma gelen ilk şey, organlarını bağışlamak, başka insanlara hayat vermek oldu. Ailemizle konuşarak, bu kararı verdik. Herkesin organ bağışında bulunmasını isterim. İnsanlara umut olabildiysek ne mutlu bize" dedi.



