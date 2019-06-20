Organik ürünlerle yapılan makarna ve çorbaya yoğun ilgi

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde, 5 yıl önce KOSGEB’den aldığı 10 bin liralık krediyle, kendi ürettiği organik ürünlerle makarna ve çorba imalatına başlayan, şimdilerde ise taleplere yetişemeyen Serap Karakaş, ürün yelpazesini genişletme kararı aldı.​Manyas ilçesinin kırsal Kulak Mahallesi'nde Serap Akkuş, 5 yıl önce KOSGEB’den aldığı 10 bin liralık bir destek ile kendi ürettiği ürünlerle makarna ve çorba üretimine başladı. Akkuş'un ürettiği ürünler, en büyük alışveriş merkezlerinin organik üretim raflarında yerini aldı. Taleplere cevap vermekte zorlanan Serap Karakaş, kendisine verilen ve istenen kriterlerde kişilere özel de makarna üretiyor. Karakaş'ın, ısırgan otu, kırmızı pancar, bal kabağı, kapya biber, domates ve dut yaprağını bakliyat unlarıyla buluşturarak ürettiği makarnalar aşırı talep görüyor.Kendisinin yetiştirdiği endemik bitkileri, yine bir kısmını yetiştirdiği, bir kısmını ise dışarıdan temin ettiği bakliyatlarla un haline getiren Karakaş, yumurtaları da evinin bahçesinde yetiştirdiği tavuklarından sağladığını söyledi. Karakaş, ürettiği makarnaya ve çorbaya, özellikle bebeği olan annelerin organik olması açısından yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Karakaş, ''Günlük üretimimiz 250- 300 kilo civarında, aylık ise ortalama 7 ton civarında makarna ve çorba üretiyoruz. Yedikten iki saat sonra acıktıran değil, vücut için faydalı, her şeyi içinde barındıran makarna yapıyoruz. Kıymetli sebzeleri biz makarnalarımızda kullanıyoruz, bakliyatı hiç kimyasal kullanmadan, kendi makinemiz de öğüttüğümüz yüzde 100 nohut ununa içine bal kabağını katıyor, ona bir rayiha vererek şahane bir bakliyat makarnası yapıyoruz, kırmızı mercimeği alıyoruz, kendi domates püremizi katıyor, içine bol yumurta koyuyoruz, vejetaryenler için yumurtasız yapıyoruz, ete eş değer yeşil mercimek unu ile makarna yapıyoruz. Bu şekilde 50’ye yakın makarna ve çorba üretiyoruz. Bebek yaş guruplarına kadar, spor yapanlara, yaşlılara göre üretimler yapıyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI