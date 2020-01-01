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Flaş Haber
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 6 kişi hayatını kaybetti 225 yaralı
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Son Dakika
Ordulular, Elazığ için seferber oldu
Bolu'dan Elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi
Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 14 ölü
Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi
Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi
Niğde’den UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ’a yardıma gönderildi
İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ'a gidiyor
Deri fabrikasında çıkan yangında mahsur kalan bekçi öldü
Erdoğan: Kurumlarımız tüm tedbirleri almaktadır
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Depremden kaçan muhtar, kalp krizi geçirip öldü/Fotoğraf
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0212 497 19 19 - 0212 479 28 28
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Güncel Haberler
Ordulular, Elazığ için seferber oldu
Bolu'dan Elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi
Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 14 ölü
Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi
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#derbi
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#Teknik direktör Abdullah Avcı
#ders
#akademi
#klavye
#piyango
#namaz
#samsung
#girişim
#öğrencileri
#tiyatro
#emine erdoğan
#hayır
#2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi
#gaziosmanpaşa
#Çankaya
#asker
#derbi
#hakkari
#oyun
#belediye başkanı