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Ordu’da sağanak sele döndü

ORDU’da son iki gündür etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı ilçelerde dereler taştı, yollarda da hasar meydana geldi. Ordu’da son 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Altınordu, Akkuş, Aybastı, Perşembe ve Fatsa’da bazı dereler...

Ordu’da sağanak sele döndü
ORDU’da son iki gündür etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı ilçelerde dereler taştı, yollarda da hasar meydana geldi.
Ordu’da son 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Altınordu, Akkuş, Aybastı, Perşembe ve Fatsa’da bazı dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle tarım arazileri ve fındık bahçeleri zarar gördü. Yağışların en fazla Akkuş ve Perşembe bölgesinde etkili olduğu belirtildi. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Kızılelma, Damyeri ve Tuzak mahallelerinde etkili olan sağanak yağmurun sele dönüştüğünü, özellikle Kızılelma Mahallesi'nde büyük maddi hasara yol açtığını söyledi. Bölgede meydana gelebilecek sel ve heyelan tehlikesine karşı tedbirli olunması da istendi.

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