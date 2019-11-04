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Ordu’da Off-Road yarışları nefes kesti
ORDU'da düzenlenen Karadeniz Off- Road kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen...
GENEL 03.11.2019, 17:52
ORDU'da düzenlenen Karadeniz Off- Road kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.
Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5’inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.
Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5’inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.
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|3. Malatyaspor
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|17
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|10
|16
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|10
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|2. Ümraniye
|10
|17
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|10
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|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
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|10
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|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
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|11
|15
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|11
|13
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|11
|13
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|11
|13
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|11
|12
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|11
|12
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|11
|11
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|11
|11
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|8
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|7
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|11
|5
|Takımlar
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|P
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|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
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|12
|21
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|12
|20
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|12
|19
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|12
|18
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|18
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|17
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|17
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|12
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|13
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|12
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|12
|11
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|12
|9
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|12
|8
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|12
|5