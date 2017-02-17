Ordu’da 300 mahalle yolu kardan kapandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 300 mahalle yolu kapandı.

Ordu’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, 17 ilçede okullar da eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen arızalardan dolayı birçok yerleşim yerine elektrik, su ve telefon hizmeti de verilemedi. 300 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmasını sürdürürken, yol açmada önceliğin hasta ve cenaze definlerine verildiği belirtildi. Ekipler 30 hastayı sağlık kuruluşlarına ulaştırırken, 13 cenazenin defin işlemine de yardımcı oldu.

Kar tatili nedeniyle öğrenciler de kar topu oynayıp kardan adam yaparak tatilin keyfini çıkarmaya çalıştı.

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