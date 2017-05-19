Ordu’da 19 Mayıs kutlandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yağmur nedeniyle Kapalı Spor Salonu'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Kutlamalar daha sonra yağmur yağma ihtimaline karşı Atatürk Spor Salonu’nda devam etti.

Buradaki törene Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Altınordu Emniyet Müdürü Erol Boyraz, Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kutlamada çeşitli spor etkinliklerinde dereceye giren sporcu öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalar spor gösterileri ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

SAKIZ GERGİNLİĞİ

Bu arada Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı'nı çelenk konulması sırasında İstiklal Marşı okunurken, bayrağı göndere çeken lise öğrencisi bir izcinin sakız çiğnediği iddiası gerginliğe neden oldu. Törende bulunan CHP il yöneticileri sakız çiğneyene müdahale edince izcilerle aralarında tartışma çıktı. Araya giren CHP İl Başkanı Atilla Şahin gerginliği yatıştırdı.

Vali ve Belediye Başkanı'nın Atatürk Anıtı'ndaki törende bulunmadığını söyleyen Atilla Şahin, "Herhalde çok önemli işleri vardı ki sayın Valim, sayın Belediye Başkanım hiçbiri burada temsil edilmedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsil edildi doğru, bayram onların nezdinde kutlanıyor. Ancak o kadar büyük ciddiyetsizlik var ki, bayrak çekimi yapılıyor adamın ağzında sakız. Tepki göstermek bizim en doğal hakkımız. Buna karşı cevap veriyorlar, arkadaşlarımız gerçekten soğuk kanlı olmasa olacak iş değil. Bu kadar duyarsızlık ve ciddiyetsizlik olamaz" dedi.

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