Ordu'nun yaylalarına Arap turist akını

Nedim KOVAN/ORDU, ()- KÖRFEZ ülkelerinden Ordu'ya gelen Arap turistler, en çok yaylalara rağbet gösteriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Arap turistlerin en fazla Aybastı Perşembe Yaylası ve Kabadüz Çambaşı Yaylası'nı ziyaret ettiğini söyledi.

Ordu Valiliği tarafından Körfez ülkelerinden kente Arap turist çekmek için yürütülen tanıtım çalışmalarında son yıllarda büyük mesafe alındı. Doğu Karadeniz'de Trabzon Uzungöl'ü yoğun olarak ziyaret eden Arap turistler, Ordu'ya da rağbet gösteriyor. Suudi Arabistan'ın El Kasım şehrinden Ordu-Giresun Havalimanı'na charter uçak seferlerinin yaz nedeniyle tekrar başlamasıyla bölgeye gelmeye başlayan Arap turistler, kentte tatilin tadını çıkarıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, doğal güzelliği, büyüleyen ve denizle iç içe olan şehri görmek için bölgeye Körfez ülkelerden gelen turistlerin çoğaldığını belirterek, "Ordu Valiliğimiz öncülüğünde kentimize daha çok turist gelmesi için tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Bölgemizi ziyaret eden Arap turistler en fazla 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası ile 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası'nı ziyaret ediyor. Kente, Boztepe teleferiğine binip, yaylaları görmek için gelen turistler de var. Özellikle dünyanın her tarafından kentimize turist gelmesi çok önemli. Suudi Arabistan'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen uçaklar dolu geliyor. Tanıtım çalışmalarımız meyvesini veriyor" dedi.

HAVALİMANI ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI

Ordu-Giresun Havalimanı ile birlikte kente ulaşımın daha kolaylaştığını, ulaşım sorunu çözüldükçe turist sayısında da ciddi artış yaşandığını vurgulayan Uğur Toparlak, "Bir yerden, turizmden bahsetmek için, o yerin öncelikli olarak ulaşımı önemli. Havalimanı açıldıktan sonra kentimize 2015 yılından beri düzenli olarak turist alıyoruz. Her Pazartesi Suudi Arabistan El Kasım'dan charter uçak seferi var. Buraya gelerek bir hafta süreyle kalan turistler geri dönüyor. Ordu, ulaşım sorununu çözdükçe, turist sayısını da artırıyor. İlimiz doğasıyla, kültürel, tarihi değerleriyle keşfedilmeye değer ilimiz. Bu organizasyonların çoğalmasını, bölgenin turizmle kalkınmasını umut ediyoruz. Kalabalık aileleriyle gelen turistler, Çambaşı ve Perşembe yaylalarımızı geziyorlar. Kent merkezinde ise teleferikle Boztepe'ye çıkıyorlar, konaklayıp alışveriş yaparak büyük katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.

Uğur Toparlak, 2012 yılında Ordu'yu 241 bin 678'i yerli, 15 bin 213'ü yabancı olmak üzere 256 bin 891 turist ziyaret ederken, geçen yıl ise 637 bin 25 yerli, 67 bin 664 yabancı olmak üzere toplam 704 bin 689 turistin ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.

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