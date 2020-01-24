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Ordu, kar yağışıyla beyaza büründü
GENEL 24.01.2020, 12:55
DOĞAL güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu’da, kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Ordu genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyaza bürünürken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışına sevinen çocuklar ve gençler, kartopu oynarak eğlendi.
Öte yandan kar yağışının etkili olduğu kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 85 santim iken, ortalama ise 25 santime ulaştı.
Ordu genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyaza bürünürken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışına sevinen çocuklar ve gençler, kartopu oynarak eğlendi.
Öte yandan kar yağışının etkili olduğu kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 85 santim iken, ortalama ise 25 santime ulaştı.
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