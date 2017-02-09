Ordu göçü turizmle engelleyecek

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kenti geçen yıl 602 bin turistin ziyaret ettiğini, hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde turizmin ilerlemesiyle birlikte Ordu’da göçü engelleyeceğiz, herkes iş ve aş bulacak” dedi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu’nun nüfusunun geçen yıl 728 bin 949’dan yüzde 2.97 oranında artarak 750 bin 588’e çıktığını belirtti. Son 4 yılda ise kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 50 oranında artış yaşanarak geçen yıl sonu itibariyle 602 bine çıktığını vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu kaydetti. 2016’da Ordu’nun turizmden 300 milyon TL civarında ek gelir elde ettiğini, önümüzdeki dönemde turizmin daha da ilerlemesiyle birlikte Ordu’da göçün engelleneceğini, Arap turistlerin de bölgeye daha çok rağbet edeceğini anlatan Vali Balkanlıoğlu, “Önümüzdeki dönemde Arap turizminde büyük bir patlama yaşayacağız. Şimdi Arabistan’da 40 derece sıcaklık var ve her taraf çöl. Ordu’daki gibi kar, sis, yağmur, doğal şelaleler, ırmaklar ve cennet gibi orman görmek onlar için çok önemli. Araplar Ordu’yu önemsiyor ‘cennet bahçelerinden bir bahçe’ dediler. Önümüzdeki dönemde inşallah Ordu’da göç engellenecek. Herkes iş ve aş bulacak. Oteller dolacak ve dolmaya devam ediyor. İlimizdeki bu güzel doğanın ve dağların, Alp dağlarından hiçbir farkı yok. Buraları tanıttıkça daha çok turist çekeceğiz” dedi.

GÜZELLİKLERİ SOSYAL MEDYA İLE PAYLAŞIYORLAR

Ordu’daki doğal güzelliklerin sosyal medya aracılığıyla artık herkes tarafından paylaşıldığını, burada yaşayanların da turizm elçisi olduğunu vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, “Elimizden geldiği kadar ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ben kendi sosyal medya hesabımdan da bu güzellikleri paylaşıyoruz. Sosyal medya aracılığı ile artık vatandaşlarımızda bu paylaşımları yapıyor. Nerede bir doğal güzellik görseler bizimle de paylaşıyorlar. Hatta bir şelale ihbar hattı gibi ‘Sayın valim bizim köyde de şelale ver. Lütfen bizim buraları da gelin, görün, çekin ve gösterin’ diyorlar. Daha önce görülmeyen, keşfedilmeyen bir çok şelaleyi sosyal medyada paylaşıp gösteriyorlar. Bu da tanıtıma büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

Vali Balkanlıoğlu, Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin fındık, hediyelik eşyalar başta olmak üzere yöresel ürünlere de yoğun talepte bulunduğunu, özellikle Arapların da bölgede konut, gayrimenkul satın alarak, otellerde konaklayıp kent ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi.

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