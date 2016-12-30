Ordu-Giresun Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı

Ali YAZAN/ ORDU,() - ORDU-Giresun Havalimanı'nda '1 milyonuncu yolcu' için karşılama töreni düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde 2011'de temeli atılan ve 22 Mayıs 2015'te açılan Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyona ulaştı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda, '1 milyonuncu yolcu' için tören gerçekleştirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'na özel bir havayolu şirketinden aldığı biletle 1 milyonuncu yolcu olarak gelen 19 yaşındaki Zerrin Gül Çolak'ı, Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ile havalimanı yetkilileri karşıladı.

Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada kısa sürede 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşan havalimanının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her geçen gün yolcu sayısı artan bir havalimanına sahibiz. Özellikle Ordu ve Giresunlu vatandaşlarımız buraya yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Yolcu Zerrin Gül Çolak'ı tebrik eden Vali Yardımcısı Türker, "İnşallah havalimanı 2017 yılında da 2 milyona ulaşır. Beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

Çiçeklerle karşılanan Zerrin Gül Çolak ise hiç böyle bir şey beklemediğini dile getirerek, "Çok şaşırdım ve ayrıca da çok mutluyum. İstanbul'da çalışıyorum. Bir süre önce ailemi görmek için Giresun'a gelmiştim. 1 milyonuncu yolcu olduğumu öğrendim. Güzel bir duyguymuş" diye konuştu. Konuşmaların ardından Çolak'a Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri tarafından ücretsiz bilet ile uçak maketi hediye edildi.

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