Ordu'da yavru karaca seferberliği

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da fındık bahçelerinde ve ormanlık alanda bulunup, köpeklerden ve yabani hayvanlardan kurtarılan karacalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Son bir haftada 12 karaca yavrusu kurtarılıp koruma altına alındı.

Ordu'da İlkbaharın gelmesiyle birlikte dağlardan yabani hayvanlardan kaçarak köylere inen karacalar yavrulamaya başladı. Köylüler de fındık bahçelerinde ve ormanlık alanlarda buldukları karaca yavrularını yabani hayvanlardan ve köpeklerden korumak için, bulundukları yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim ediyor.

Mesudiye İlçesi Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktorların otomobilinin önüne çıkan bir yavru karaca alınarak, doktorlar tarafından beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi. Ulubey İlçesi’nde fındık bahçesinde ot biçen Şenel Şahin’in bulduğu, köpeklerin kovaladığı iki karaca yavrusu da kurtarılarak görevlilere verildi. Son bir haftada köylüler tarafından doğada bulunan 12 karaca yavrusunun görevlilere teslim edildiği, karacaların daha sonra anlaşmalı veterinere götürüldüğü belirtildi. Burada tedavileri yapılarak beslenen karacaların iyileşip büyüdükten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.



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