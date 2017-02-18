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Ordu'da uyuşturucu ticaretine 26 tutuklama

ÜNYE (Ordu), () – ORDU merkezli üç ilde polisin uyuşturucu satıcılarına yöneli operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 26’sı tutuklandı.  Ordu'nun Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü...

Ordu'da uyuşturucu ticaretine 26 tutuklama

ÜNYE (Ordu), () – ORDU merkezli üç ilde polisin uyuşturucu satıcılarına yöneli operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 26’sı tutuklandı. 
Ordu'nun Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye, Fatsa, Altınordu ilçeleri, Samsun merkez ve Terme ilçesi ile İstanbul Esenyurt’ta, tespit edilen adreslere 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam piyasa değeri 350 bin TL olan bin 548 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 26 sentetik hap, satışa hazır 12 gram esrar, 2 terazi, 1 pompalı av tüfeği, 1 tabanca ve 190 fişek ile mermi ele geçirildi, 30 kişi gözaltanı alındı. Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve Ordu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında dün Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyede dün başlayan ve geç saatlere kadar süren sorgunun ardından 26 kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

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