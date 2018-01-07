izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
İzmir'de gözaltına alınan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verecek
HDP'li vekil Baydemir gözaltına alındı
Bilal Erdoğan'dan, eğitimle ilgili Bakan Yılmaz'ın önünde sert eleştiri
Bilal Erdoğan "Girdiğimiz sarmaldan korkuyorum"
Antalya'ya gelen turist sayısı, 2017'de Ruslar'la 10 milyonu aştı
Antalya'da 14 milyon trust hedefi

Ordu'da Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü

ORDU Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fatsa ilçesinde 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit...

Ordu'da Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü
ORDU Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fatsa ilçesinde 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi.
Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için düzenlenen anma yürüyüşü Fatsa ilçesindeki 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'ndan başladı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte donarak şehit olan askerler için dua edildi. Programda konuşan Vali Yavuz, şöyle dedi:
"Her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatanda hür ve bağımsız yaşamanın bedelini 1000 yıldır ödüyoruz ve ödemeye de devam ediyoruz. 1071 yılında başlayan diriliş bize bir Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti bağışlamıştır. Balkanlara, Avrupa’ya ve dünyanın en ücra köşelerine kadar taşıma fırsatını bahşetmiştir. Tarihimizi, ecdadımızı iyi öğrenmeliyiz, hürmet ve saygıda kusur etmemeliyiz. Zaferin Allah’ın olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Sarıkamış’ta sefere çıkan ordumuz, Allah ve Resulü’ne kavuşmuş ve emeline ulaşmıştır."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314