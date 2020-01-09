Son Dakika
Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
GENEL 09.01.2020, 07:58
ORDU’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı işyerlerinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, su birikintilerin olduğu bölgelerde, tahliye çalışması başlattı.
Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Etkili sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu İlçe Belediyesi ekipleri, su basan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.
Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamayla, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her an müdahaleye hazır olan ekiplerin, telefon ve sosyal medya aracılığıyla gelen ihbarlara da müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini sağladığı belirtildi.
Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Etkili sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu İlçe Belediyesi ekipleri, su basan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.
Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamayla, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her an müdahaleye hazır olan ekiplerin, telefon ve sosyal medya aracılığıyla gelen ihbarlara da müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini sağladığı belirtildi.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 09 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:16
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11