Ordu'da, heyelan nedeniyle kapanan karayolu, ulaşıma açıldı

ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Samsun- Ordu karayolunun Giresun istikameti, ekiplerin yaklaşık 14 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde dün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, ağaçları da yerinden söküp önüne katarak Samsun- Ordu karayolunun Giresun istikametine aktı. Heyelan sırasında yol kenarında yürüyen 2 kişi, yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.TEMİZLENEN YOL, ULAŞIMA AÇILDIYola dolan toprak birikintisi, taş parçaları ve ağaçlar, belediye ve karayolları ekiplerince temizlendi. Yaklaşık 14 saat aralıksız sürdürülen çalışmanın ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.BOŞALTILAN 3 BİNA MÜHÜRLENDİBu arada, heyelanın meydana geldiği bölgenin üst kısmında bulunan ve tedbir amacıyla tahliye edilen 3 bina ise belediye ekiplerince mühürlendi. Binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerin tespit ve incelemelerinin sürdüğünü, raporlar doğrultusunda gerekli diğer tedbirlerin de alınacağını belirtildi.HEYELAN ANI KAMERADABu arada, 2 kişinin yaralandığı heyelan anı, büyükşehir belediyesine ait toplu taşıma minibüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının beraberinde ağaçları da yerinden söküp sürüklendiği, yolda yaya olarak yürüyen 2 kişinin kaçtığı, yavaşlayan aracın sürücüsünün ise geri manevra yaparak heyelan altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.