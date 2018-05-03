Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

ORDU'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Ordu genelinde yoğun sis 2 gündür etkisini sürdürüyor. Özellikle 500 rakımın altında, sahil kesiminde etkili olan sis nedeniyle Ordu- Giresun Havalimanı'nda, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşılıklı düzenlenen uçak seferleri iptal edildi. Ordu'ya gelen uçaklar, sis nedeniyle Ordu- Giresun Havalimanı'na inemeyince, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Kentte yoğun sisin etkisini sürdürdüğü gözlendi.



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