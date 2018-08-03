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Ordu'da fındık işçileri su baskını nedeniyle tahliye edildi

Nedim KOVAN/PERŞEMBE(Ordu), () - ORDU'nun Perşembe ilçesinde, Akçaova Irmağı kenarında bulunan mevsimlik fındık işçileri, aşırı yağmur ve su baskını nedeniyle tahliye edildi. AFAD ekipleri tarafından 600 işçi ve ailesi, Kırlı İlkokulu...

Ordu'da fındık işçileri su baskını nedeniyle tahliye edildi

Nedim KOVAN/PERŞEMBE(Ordu), () - ORDU'nun Perşembe ilçesinde, Akçaova Irmağı kenarında bulunan mevsimlik fındık işçileri, aşırı yağmur ve su baskını nedeniyle tahliye edildi. AFAD ekipleri tarafından 600 işçi ve ailesi, Kırlı İlkokulu Spor Salonu'na yerleştirildi.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde dün gece sağanak yağmur etkili oldu. İlçeye bağlı Kırlı Mahallesi'nde Akçaova Irmağı kenarında bulunan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kente gelen mevsimlik fındık işçilerinin barındığı çadırlar aşırı yağmur ve su baskını nedeniyle zarar gördü. AFAD arama kurtarma ekibi jandarma ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde çalışma yaparak 600 işçi ve ailesini bulundukları yerden tahliye ederek Kırlı İlkokulu Spor Salonu'na yerleştirdi.
Fındık işçileri ve ailelerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2 bin parça kıyafet dağıtımı yapılırken, bu sabah Erzurum Kızılay Bölge Müdürlüğü ve Ordu Kızılay Şubesi ekiplerince de sıcak çorba ve çay dağıtımı yapıldı. Ayrıca 600 kişiye kaşar peyniri, helva, domates, biber, ekmekten oluşan yemek paketi dağıtımı yapıldı.
AFAD koordinasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşlardan 40 personelin yer aldığı bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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