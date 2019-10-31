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Ordu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
ORDU'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin halk oyunları gösterisi, törende ilgiyle izlendi. Kentte Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, Ordu Valisi...
GENEL 29.10.2019, 16:23
ORDU'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin halk oyunları gösterisi, törende ilgiyle izlendi.
Kentte Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Kutlamalara, daha sonra tören alanında devam edildi. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, adli ve askeri personel, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Yavuz ve Başkan Güler, tören aracına binerek, kent sakinlerinin bayramını tebrik etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporcular da ödüllendirildi. Kutlamalara köpeği ile gelen kent sakini ise ilgi odağı oldu. Tören, yürüyüş ile bisiklet, vosvos ve motosiklet sürücülerinin tören geçişiyle sona erdi.
Kentte Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Kutlamalara, daha sonra tören alanında devam edildi. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, adli ve askeri personel, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Yavuz ve Başkan Güler, tören aracına binerek, kent sakinlerinin bayramını tebrik etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporcular da ödüllendirildi. Kutlamalara köpeği ile gelen kent sakini ise ilgi odağı oldu. Tören, yürüyüş ile bisiklet, vosvos ve motosiklet sürücülerinin tören geçişiyle sona erdi.
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