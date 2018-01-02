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Ordu'da büyük ikramiyenin bayisi belli, talihli sır

Nedim KOVAN/ORDU, () - MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Talihli henüz ortaya çıkmazken, aynı bayiden seri...

Ordu'da büyük ikramiyenin bayisi belli, talihli sır

Nedim KOVAN/ORDU, () - MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Talihli henüz ortaya çıkmazken, aynı bayiden seri biletten satın alan 4 kişi de teselli ikramiyesi kazandı.
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birinin, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ankara Şans Market tarafından satıldığı belirlendi. Büyük ikramiyenin talihlisi henüz ortaya çıkmazken, Ordu'da da büyük heyecan yarattı.
Ankara Şans Market işletmecisi İnci Çıplak, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü'nden satın aldıkları seri biletlere ikramiye isabet ettiğini, talihlinin de henüz ortaya çıkmadığını ifade etti.
Çıplak, "Aylık biletlerde ikramiye veriyorduk. Samsun'dan bilet almıştık. İkramiye kazanan kişi henüz gelmedi, umarım gelir bizi de ziyaret ederse seviniriz. Teselli ikramiyesi almaya gelenler oldu. Yılbaşına özel ilk defa büyük ikramiye çıktı. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.
Ankara Şans Market çalışanlarından Ali Dizge ise, büyük ikramiyenin isabet ettiği seriden 4 kişinin de teselli ikramiyesi kazandığını, biletine ikramiye isabet eden çok sayıda vatandaşın da bayiye başvurduğunu söyledi.

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