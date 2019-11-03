Son Dakika
Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma (2)
YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER Ordu’nun Ünye ilçesinde geçici kurulan hayvan barınağındaki köpeklerin yağmur altındaki görüntülerinin tepki çekmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürüyor. Hayvanlar,...
GENEL 02.11.2019, 16:11
YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER
Ordu’nun Ünye ilçesinde geçici kurulan hayvan barınağındaki köpeklerin yağmur altındaki görüntülerinin tepki çekmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürüyor. Hayvanlar, Altınordu ilçesi ile Samsun’un Bafra ilçesindeki barınaklara gönderildi.
Yaklaşık 80 köpek, yeni barınaklarında, veteriner kontrollerinin ardından kulübelere yerleştirildi.
9°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|10
|16
|5. Başakşehir
|10
|16
|6. Galatasaray
|10
|16
|7. Sivasspor
|9
|15
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Göztepe
|10
|12
|11. Gaziantep FK
|9
|12
|12. Kasımpaşa
|9
|11
|13. Denizlispor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Fatih Karagümrük
|9
|16
|5. Balıkesirspor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Adanaspor
|10
|8
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Chelsea
|11
|23
|4. Leicester City
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|10
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Wolverhampton
|11
|13
|12. West Ham
|11
|13
|13. Tottenham
|10
|12
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|10
|10
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Atletico Madrid
|12
|21
|4. Sevilla
|12
|21
|5. Granada
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Levante
|12
|17
|9. Valencia
|12
|17
|10. Athletic Bilbao
|11
|16
|11. Getafe
|11
|16
|12. Osasuna
|11
|15
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Real Betis
|12
|13
|15. Eibar
|11
|12
|16. Deportivo Alaves
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5