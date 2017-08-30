Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı. Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Valilik makamında Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir...

Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı.
Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Valilik makamında Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Ordu Lisesi önünde yapılacak olan kutlama töreni, hava muhalefeti nedeniyle Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, daire müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. 
Vali Seddar Yavuz’un beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile birlikte törene katılanları selamlamasının ardından tören programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ordu Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan yaptı. Halk oyunları gösterisi, şiir okunması ve ödül töreniyle devam eden kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314