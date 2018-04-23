Ordu'da 23 Nisan coşkusu

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Parkı'nda ki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Ardından program Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nde devam etti. 15 Temmuz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hilal Nur Çakıcı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ahmet Fazıl Ocaktan ise temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın makam koltuğuna oturdu.

Buradaki programın ardından kutlamalar 15 Temmuz İlkokulu bahçesinde devam etti. Törene Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiir, türkü, halk oyunları gösterisi ve spor gösterisinin ardından tören sona erdi.



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