Ordu'da 1 Mayıs kutlandı

ORDU'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 350 kişinin katılımıyla kutlandı.

Kent merkezinde bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve sendikalardan yaklaşık 350 kişi yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Ellerinde döviz ve bayraklarla slogan atarak meydana gelen grup, polis noktasında aranarak alana giriş yaptı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde burada düzenlenen programda, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atıldı. Tertip komitesinin konuşmalarından sonra kutlamalar, müzik eşliğinde devam etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinliklerin ardından kutlamalar olaysız sona erdi.



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