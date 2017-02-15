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Ördek ve kazlara kurtarma operasyonu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yağmur suyu drenaj kanalında mahsur kalan 10 ördek ile 8 kaz, hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki yağmur suyu drenaj kanalında ördek ve kazlardan oluşan sürünün uzun...

Ördek ve kazlara kurtarma operasyonu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yağmur suyu drenaj kanalında mahsur kalan 10 ördek ile 8 kaz, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki yağmur suyu drenaj kanalında ördek ve kazlardan oluşan sürünün uzun süreden bu yana mahsur kaldığı ihbarı üzerine Antalya Candost Derneği harekete geçti. Dernek başkanı Arife Yanık ile arkadaşları, 10 ördek ile 8 kazı bulundukları yerden alarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na götürdü.
Hayvanların yaşadığı kanalda su bulunmadığını, beslenme ortamlarının da olmadığını söyleyen Yanık, "Tahliye çalışması 5 saate yakın sürdü. Kanalda su olmadığı için beslenecekleri birşey de kalmamış. Mahalleli ekmek ve yemek artıkları ile besliyormuş. Suyu çekilmiş kanalda çamur içinde yaşamalarına müsaade edemezdik" dedi.
Tüm ördek ve kazları birer birer topladıklarını anlatan Arife Yanık, "Kaçış yollarını ağlarla kapatarak çevreye yayılmalarını ve birbirlerine zarar vermelerini engelledik. Daha sonra nakil kutularına koyarak, hayvanat bahçesine nakil ettik" diye konuştu.

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